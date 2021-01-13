Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi nedir?

Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961 yılında, Tokyo Japonya'da doğan , Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazardır. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

ERKEN YAŞAMI

Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961'de doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'ta Japonya'ya hükûmet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır.

AKADEMİK KARİYERİ

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerdeki illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesinde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders verdi. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini (ASAM) kurdu. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrıldı.

SİYASİ YAŞAMI

Milliyetçi Hareket Partisi (2006-2016)

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK Üyesi seçildi.

Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti.

MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020)

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Dr. Burçin Özdağ ile evlidir ve Alp adında bir çocuğu vardır.

ESERLERİ

Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri (2006)

Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi (1990)

Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali (1996)

Türkiye, Kuzey Irak ve PKK - Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi (1999)

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (2003)

Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK (2005)

Yeniden Türk Milliyetçiliği (2006)

Gelecek 1000 Yılda da Buradayız (2006)

Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları (2006)

Türk Ordusunun PKK Operasyonları (2007)

Kerkük, Irak ve Ortadoğu (2007)

Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları (2008)

Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmer-gelere Karşı Savaşı (2008)

İstihbarat Teorisi (2008)

PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter - Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları (2008)

Pusu ve Katliamların Kronolojisi (2009)

Ermeni Psikolojik Savaşı - Dünyada ve Türkiye'de (Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ile) (2009)

Cumhuriyetin En Uzun Dört Yılından Geçerken Türk Sorunu (2010)

Türk Ordusu PKK'yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK'ya Nasıl Teslim Oluyor (2010)

Doğu Raporu - Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı (İkbal Vurucu ve Ali Aydın Akbaş ile birlikte) (2011)

İkinci Tek Parti Dönemi - AKP'nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi (2011)

İstihbarat Dünyası (Kolektif, 2015)

Kendi Ülkesinde Kuşatılan Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri (Kripto Basın Yayın, 2019)

Kaçınılmaz Çöküş (Destek Yayınları 2019)