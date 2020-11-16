Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
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Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!

16.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:35
Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ümit Özdağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ümit Özdağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi! Ümit Özdağ kimdir?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Japonya/ Tokyo 1961, Muzaffer, Gönül

Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi , Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, Bekar ve 1 çocuk babasıdır.

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