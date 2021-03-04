Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den ihraç edilen ardından mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti Olağan Kongresi'nden sonra yaşanan süreci anlattı. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduğunu ileri süren Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in de bunu bildiğini söyledi. Özdağ, "İYİ Parti, kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u 'bütün Türkiyelilerin bayramı' diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez. İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesimler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını düşünüyor. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır" dedi.

'AKŞENER FETÖ'CÜLER İLE MÜCADELEMDEN RAHATSIZ OLDU'Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in, kendisinin parti içindeki FETÖ ile mücadelesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek, "Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile, 'Özdağ'ın gizli planı var' demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı; FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti" diye aktardı.CHP'lilerin, İYİ Parti'yi aşağıladığını öne süren Ümit Özdağ, "Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanına kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var" dedi.'AKŞENER YÜZÜNDEN HDP KARS'I KAZANDI'31 Mart yerel seçimlerinde, İYİ Parti'nin adayını geri çekmemesi yüzünden, Kars'ta belediye başkanlığını HDP'nin kazandığını ifade eden Özdağ, Akşener'in kendisinden neden rahatsız olduğu gerekçelerini de şöyle sıraladı: "Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir. Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. Türk milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şekilde hesap soracaktır. Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat yürüyeceğini göreceğiz. Ben Akşener'den nasıl gizli bir anayasanın içinde olduklarının hesabını sordum. Yetkili üyelerden haber siz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. İhraç kararı mahkeme tarafından reddedildi. İYİ Parti bu karara direndi. Davayı kazanınca Akşener'den randevu istedim. Demirtaş'ın kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener, bana hala cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor."'İSTİFA EDİYORUM'

Özdağ, dün olduğu gibi bugün de iddialarının arkasında olduğunu belirterek, "HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Yeniden ihraç çalışmalarına başlandığını duyuyorum. Akşener'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP ile masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" diye konuştu. Özdağ, "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna "Meral Akşener bir araştırma yaptırmış. 'Ümit Özdağ parti kurarsa kaç oy alır?' diye. Yüzde 11 olarak görünüyor" diye cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı