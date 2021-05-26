Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgine başvuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgine başvuruluyor

Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgine başvuruluyor
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere adliye geldi.

İstanbul bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere adliye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine Kavuncu hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdağ, avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'na çıktı.

Özdağ'ın savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Olayın geçmişi

Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020'de katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında bazı iddialarda bulunmuş ve partinin genel başkanı Meral Akşener'e, "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım." diyerek uyarıda bulunduğunu belirtmişti.

Buğra Kavuncu da bir grup partiliyle birlikte 21 Ekim 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kavuncu ayrıca Twitter hesabından 27 Ekim 2020'de, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Demet Evgar Hülya Avşar
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgine başvuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 13:01:52. #1.16#

title