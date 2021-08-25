Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi yarın İçişleri Bakanlığına verilecek

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi yarın İçişleri Bakanlığına verilecek.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi yarın İçişleri Bakanlığına verilecek.

Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanlığına Zafer Partisinin kuruluş dilekçesini verecek ardından açıklama yapılacak.

Özdağ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni Zafer'i doğuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir