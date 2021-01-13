Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti'den ihracını mahkeme iptal etti

İSTANBUL Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı, ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme, kararın kesin olduğunu ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunması ardından disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım 2020'de parti üyeliğinden ihraç edildi. Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla yaptığı başvuruda disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sevkin gerekçesi ile disiplin kurulunun verdiği kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğunu ileri sürdü.

'İHRAÇ KARARI USULE VE ŞEKLE AYKIRI'Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan ile davalı İYİ Parti'nin avukatları katıldı. Avukat Tarhan, iptale konu ihraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bunlardan ilki müvekkil davacıyı Merkez Disiplin Kuruluna sevk eden organın yetkisizliğidir. Müvekkili Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisi yalnızca Genel Başkan ya da Genel İdare Kuruluna aittir. İkinci olarak da davalı taraf müvekkil davacının disiplin kuruluna sevk edilmesini 19 Ekim 2020 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı tarafından Genel Sekreterlik makamına sunulan 20 Ektim 2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sundukları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse disiplin kurulunun gerekçeli kararında görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yapmış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu kararının iptali gerekmektedir."'DİSİPLİN KURULU KARARI TÜZÜĞE UYGUN'İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise, "Davacının iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterlik makamına ulaştırılan şikayet dilekçeleri toplanarak genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle genel başkanlık makamından davacının disipline sevki sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gösterilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin Kurulu tarafından davacının savunması istenirken hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir" ifadelerini kullandı.İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİAvukat beyanlarının ardından kararının açıklayan mahkeme, ihraç kararını iptal etti. Mahkeme, kararın kesin olduğunu ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN