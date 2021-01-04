Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına itiraz davası 13 Ocak'ta görülecek
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Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına itiraz davası 13 Ocak'ta görülecek

04.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:36
Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına itiraz davası 13 Ocak'ta görülecek

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması, 13 Ocak'ta görülecek.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması, 13 Ocak'ta görülecek.

Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla Disiplin Kuruluna sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.

Özdağ 16 Kasım'da ihraç edilmişti

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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