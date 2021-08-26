Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
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Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Kuruluş için gerekli evrakların partililerce teslim edilmesinin ardından beraberindeki heyetle onaylanan belgeleri almak için İçişleri Bakanlığına gelen Özdağ, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisinin, 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladıkları yürüyüşle yola çıktığını ve Türkistan'dan Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahından hız aldıklarını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün 26 Ağustos Anadolu'ya gelişimizin 950. yılı. Büyük Taarruz'un 99. yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz."

Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi - Haberler
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