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Ümit Özdağ: Göç süreci ülkemizin demografik yapısını değiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümit Özdağ: Göç süreci ülkemizin demografik yapısını değiştirdi

Ümit Özdağ: Göç süreci ülkemizin demografik yapısını değiştirdiZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bilinçli yönlendirilen göç süreci ülkemizin demografik yapısının hızla değişmesine yol açmıştır" dedi.

Ümit Özdağ : Göç süreci ülkemizin demografik yapısını değiştirdi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bilinçli yönlendirilen göç süreci ülkemizin demografik yapısının hızla değişmesine yol açmıştır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Özdağ, 22 günlük parti olduklarını belirterek, "Ankara, İstanbul, Adana, Batman, Konya, Kırşehir gibi 15 ilde il başkanlarımızı atadık. Atamalar hızla devam edecek" diye konuştu.

Sığınmacı ve kaçaklar meselesinin görmezden gelindiğini savunan Özdağ, "Kayıtlı 3,7 milyon olmak üzere en az 5,3 milyon Suriyeli vardır. Afgan, Iraklı, İranlı, siyah Afrikalılar ile birlikte Türkiye'de 8 milyon sığınmacı ve kaçak bulunmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin evlerini, hastanelerini, okullarını, spor komplekslerini, yollarını yaptığı, maaşlarını verdiği ve sosyal yardım yaptığı 3 milyon ile birlikte Türk halkı 11 milyon insanının yükünü taşımaktadır. Bu bilinçli yönlendirilen göç süreci ülkemizin demografik yapısının hızla değişmesine yol açmıştır. Kilis'te Türkler azınlığa düşmüştür. Hatay'da 9 sene sonra Türk ve Suriyeli nüfusu eşitlenecektir" dedi.

Ümit Özdağ, kayıtlı ve kayıtsız Suriyelilerin Türkiye'de kalmaları durumunda 20 yıl sonra sayılarının 15,3 milyona ulaşacağını söyleyerek, "Zafer Partisi kurulduktan sonra AK Parti'de 'Türkiye daha fazla sığınmacı alamaz, geri gitmelerini istiyoruz' açıklamaları yapmaya başladı. Ne oldu AK Parti? Sizde ırkçı, yabancı düşmanı mı oldunuz? Öte yandan sarı muhalefet CHP de 2020'de yaptığı 'Sığınmacılar Çalıştayı' sonrasında yayımladığı raporda 'Göç ve Entegrasyon Bakanlığı' kurarak, Suriyelilere vatandaşlık verme kararını açıklamıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu 'Ben de yollayacağım, ben de yollayacağım' diye ortaya çıktı. Tabi konuyu bilmediği için hata üzerine hata yapıyor 'Gönüllü olanları yollayacağım' diyor, 'Ev yapıp yollayacağım' diyor. Küçük sarı muhalefet ise Suriyelilere iş kurma eğitimi verdiğini en yetkili ağızdan açıklamıştı. Onlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

Ümit Özdağ: Göç süreci ülkemizin demografik yapısını değiştirdi

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