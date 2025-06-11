Ümit Özdağ çıktı mı?

Ümit Özdağ çıktı mı?
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görüldü. Peki, Ümit Özdağ çıktı mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmaya başlandığı davada istenen ceza belli oldu. Ümit Özdağ çıktı mı?

ÜMİT ÖZDAĞ ÇIKTI MI?

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 17 Haziran'a ertelendi.

Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün saat 10.30'da İstanbul Silivri'de görüldü.

Özdağ savunmasında, "Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. 142 gün önce tutuklandım tek kişilik bir hücrede anayasal ve yasal haklarım çiğnendi. Bu, adli değil siyasi bir süreç.Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir." dedi.

Ümit Özdağ, "Hem siyasi hem akademik birikimim nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet ettim, hizmet etmeye de devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine bir harekette bulunmadım" dedi.

Özdağ, kendisi hakkında lehine olabilecek hiçbir delilin iddianamede bulunmadığını kaydetti, yargılamanın siyasi olduğunun altını çizdi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması da isteniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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