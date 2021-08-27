Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret ettiZAFER Partisi'nin kuruluş belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan alarak Parti'yi resmen kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti
ZAFER Partisi'nin kuruluş belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan alarak Parti'yi resmen kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Zafer Partisi'nin resmen kurulmasının ardından Ümit Özdağ, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Özdağ, Zafer Partisi'nin Atatürk çizgisinden taviz vermeyeceğini vurguladı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı