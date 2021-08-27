Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret ettiZAFER Partisi'nin kuruluş belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan alarak Parti'yi resmen kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti

ZAFER Partisi'nin kuruluş belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan alarak Parti'yi resmen kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin resmen kurulmasının ardından Ümit Özdağ, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Özdağ, Zafer Partisi'nin Atatürk çizgisinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Haber:  ANKARA,


Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Tarkan Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit Özdağ, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 19:11:23. #1.15#

title