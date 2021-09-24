ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenlendi.

DİYARBAKIR (DHA) - ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenlendi. Edirne'den Hakkari'ye, Iğdır'dan Muğla'ya bu coğrafya üzerinde yaşayan milletin adının Türk milleti olduğunu belirten Özdağ 2023 seçimlerinin kampanya süreci başlamış görünüyor dedi.

Partisinin çalışmaları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenledi. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'ye hoş görünmek için değişik adımlar atmaya başladıklarını belirten Özdağ, emperyalizmle iş birliği yapan ve bu iş birliğini onaylayanların oyunu falan istemediklerini söyledi.

Özdağ sözlerine şöyle devam etti

2023 seçimlerinin kampanya süreci başlamış görünüyor. Bir taraftan AK Parti, bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi, bu başlayan seçim sürecinde PKK-HDP'ye hoş görünmek için değişik adımlar atmaya başladılar. Bunları gülümseyerek ve doğrusu aşağılayarak izliyoruz. Zafer Partisi olarak Edirne'de ne söylüyorsak Diyarbakır'da da onu söylüyoruz, Sinop'ta ne söylüyorsak Hakkari ve Şırnak'ta da onu söylüyoruz. Türkiye bölünmez bir bütündür, Edirne'den Hakkari'ye, Iğdır'dan Muğla'ya bu aziz coğrafya üzerinde yaşayan milletin adı Türk milletidir. Bunu tartışmaya açtırtmayız. İstiklal harbimizi kabul etmeyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmeyen ve düşmanlık eden, bu coğrafyayı bölmek, milletimizi birbirine düşürmek için fitne fesat yuvası haline gelen, emperyalizmle işbirliği yapan, bu iş birliğini onaylayanların oyunu falan istemiyoruz, canları cehenneme diyoruz.

'ÖĞRENCİLER, SURİYELİ VE AFGANLAR YÜZÜNDEN EV BULAMIYOR'

İttifakları eleştiren Özdağ, 8 milyon sığınmacıyı ülkelerine göndereceklerini söyledi. Öğrencilerin, Suriyeliler ve Afganlar yüzünden ev bulamadıklarını ileri süren Özdağ, sığınmacıların gitmesi için Ankara'da göçmenlerin yoğun yaşadığı Önder Mahallesi'ne bavul koyduklarını aktararak şunları söyledi

Türk milletini birbirine düşman etmenin, kavga ettirmenin, Türk milletinin enerjisini sözde iki ittifak arasında tüketmenin dışında bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Zafer Partisi olarak ittifakı, büyük Türk milletiyle yapıyoruz ve bu iki ittifakın sahte ittifaklar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de aslında iki siyaset vardır; birisi 8 milyon sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollayacak Zafer Partisi, diğeri de yollayamayacak olan diğerleri. Eğer gitsin diyorsa seçmen, Zafer Partisi'ni seçecek. Sığınmacılar da kaçaklar da Türkiye'nin el freni. El frenini indirmeden arabayı süremezsiniz. Türkiye, sorunlarını Suriyelileri vatanlarına, Afganları vatanlarına yollayarak çözmek için ilk adımı atacak, el frenini indirecek, araba ancak ondan sonra hareket edebilir. Bakın, bugün öğrenciler neden ev bulamıyorlar zannediyorsunuz. Konya'dan arıyorlar beni, Afganlar ve Suriyeliler üniversitenin etrafındaki evleri tutmuş. İstanbul'da çocuklar sokaklarda yatıyor, artık dışarıda kiralayacak ev bulamıyor. Onlar gidince ne olacak Kiralar düşecek, onlar gidince temel gıda maddelerinin fiyatı düşecek. Daha bir sene önce 'Suriyelileri burada tutup göç ve entegrasyon bakanlığı kuracağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi zıplıyor 'ben de yollayacağım, ben de yollayacağım' diye. Arkasından da ekliyor, 'gönüllü yollayacağım.' Kim inanır sana, kim gönüllü gider, bunun gönüllüsü falan yok, herkes gidiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI

ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI

ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI

ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

 Dışişleri Bakanlığından 'Tripoliçe Katliamı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından "Tripoliçe Katliamı"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Muharrem İnce Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şevval Şahin Caner Cindoruk
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Cüneyt Çakır Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÜMİT ÖZDAĞ 2023 SEÇİMLERİNİN KAMPANYA SÜRECİ BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:09:34. #1.17#