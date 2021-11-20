Ümit Özdağ: 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz

SİVAS (DHA) - ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceğiz" dedi. Ziyareti sırasında, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda hangi ittifakı destekleyecekleri sorulan Özdağ, "Biz iki ittifaka da eşit durumdayız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona, o zaman karar vereceğiz" cevabını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve bir dizi ziyaret için Sivas'a geldi. Özdağ, parti binasının açılışı öncesi kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, partilerinin, sığınmacıların Türkiye'den gönderilmesi için başlattığı 10 milyon imza kampanyası için destek istedi. Burada esnafın 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde hangi ittifakı destekleyeceklerini sorması üzerine Özdağ, "Biz iki ittifaka da eşit durumdayız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona o zaman karar vereceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Zafer Partisi Sivas İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.