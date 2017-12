Ümit Özat: "Yanlış yaptığınız an hemen cezalandırılıyorsunuz"



BURSA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ikinci yarı çok iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bu oyun öyle bir oyun ki, yanlış yaptığınız an hemen cezalandırılıyorsunuz. Ama doğruyu yaptığınız zaman mükafatını almak zaman alıyor" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçını değerlendirdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özat, "İlk yarı Bursaspor'un üstünlüğünde geçen bir devre gibi görünse de iki takım açısından efektif bir oyun olmadı. Bu oyun öyle bir oyun ki, yanlış yaptığınız an hemen cezalandırılıyorsunuz. Ama doğruyu yaptığınız zaman mükafatını almak zaman alıyor. İkinci yarı çocuklar çok iyi mücadele etti. Baktığınız zaman 4 maçtır yenilmeyen bir Gençlerbirliği var. Bu maçta kaybedebilirdik de, yediğimiz golün ofsayt olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum. Neticede Bursa gibi değerli bir takım, değerli oyuncuları olan bir takım. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Sitemkar tezahürat olunca üzülmüyor değilim"

Bir üzüntüsünü dile getiren Özat, "Üzüntümü dile getirmek istiyorum. 6 aya yakın bir süre geçirdim. Geldiğimiz dönemde rahmetli Nejat hoca, yine rahmetli Moshoeu, birçok kaliteli oyuncuyla beraber Bursaspor formasını terletme imkanı buldum. Nasıl o gün Bursaspor'un menfaatleri için Ümit Özat çalıştıysa, geçen senenin son maçında da Gençlerbirliği'nin kazanması için görevini yaptı. Bursa taraftarı çok değerli benim için ama sitemkar tezahüratlar olunca üzülmüyor değilim. Çünkü işimizi yapıyoruz, ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Maç istedikleri gibi gitmedi diye eleştirilmek çok doğru bir şey değil" diye konuştu.

"Kontrol amaçlı hastaneye gitti"

Ahmet İlhan'ın durumuyla alakalı Özat, "Ahmet İlhan'ın yanına gittim, bilinç kaybı yok gibiydi. Kontrol amaçlı hastaneye gitti" şeklinde konuştu.