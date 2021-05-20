Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı
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Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı

Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümit Milli Takımı, Eylül ayında başlayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Takımı, Eylül ayında başlayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda canlı analiz teknikleri uygulandı ve antrenman esnasında oyunculara geri bildirimler yapıldı.

Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)Defans:  Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Bayır (Menemenspor A.Ş.), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Emre Kaplan (Bodrumspor A.Ş.)Orta Saha:  Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük A.Ş.), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Muhammed Egemen Pehlivan (Fatih Karagümrük A.Ş.), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor)Forvet:  Enis Destan (Altınordu), Ali Akman, Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Tiago Çukur (Watford FC)

Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı
Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı
Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı
Ümit Milliler, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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