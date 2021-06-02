Ümit Milliler'in hazırlık maçına teknik direktörlerden büyük ilgi

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı konuk ettiği hazırlık maçını, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yer alan bazı takımların teknik direktörleri ve başkanları da takip etti.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı konuk ettiği hazırlık maçını, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yer alan bazı takımların teknik direktörleri ve başkanları da takip etti.

Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ukrayna'yı ağırladı. Ümit Milliler'in karşılaşması, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekiplerinin teknik direktörleri ve başkanlarından büyük ilgi gördü. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, milli karşılaşmayı takip etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber ve TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan