Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
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Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaştığı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaştığı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Sırbistan ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. Sırbistan'ın golünü maçın 40. dakikasında Svetozar Markovic kaydetti.

Karşılaşmayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal ve Karagümrük FK Teknik Direktörü Fransisco Farioli de tribünden takip etti. - ANTALYA

Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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