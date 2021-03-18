Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı
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Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

18.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:48
Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının aday kadrosuna şu oyuncuları davet etti:

Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)Defans: Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor)Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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