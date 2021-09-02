Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret

Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri için Düzce'de kampta bulunan Ümit Milli Takımı'na Vali Cevdet Atay ziyarette bulundu.

DÜZCE (İHA) – Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri için Düzce'de kampta bulunan Ümit Milli Takımı'na Vali Cevdet Atay ziyarette bulundu.

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçları hazırlıkları için Düzce'ye gelen Ümit Milli Takım, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde kamp yapmaya devam ediyor. Düzce'de hazırlıklarına devam eden Milli takımı Vali Cevdet Atay, Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı ve protokol üyeleri ziyaret etti. Milli takım antrenörü Tolunay Kafkas ile bir araya gelen protokol üyeleri, daha sonra Ümit Milli takım oyuncuları ile bir araya gelerek elemelerde başarılar diledi. - DÜZCE

Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret
Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret
Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...
2020 Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), yarı finale çıkarak madalya...
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Emine Erdoğan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Burak Elmas Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:58:46. #1.16#

title