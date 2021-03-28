Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Belek Calista Sport Center'da yaptığı ikinci antrenman ile devam etti.

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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Belek Calista Sport Center'da yaptığı ikinci antrenman ile devam etti.

Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ümit Milli Takımı, yarın Alanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleştirecek.


- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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