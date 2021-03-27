Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı
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Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Belek'te yaptığı antrenman ile başladı.

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Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Belek'te yaptığı antrenman ile başladı.

Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Oyuncuların bir bölümü fitness salonunda çalıştı. Dedesinin vefatı dolayısıyla İzmir'e giden Berke Özer, Ümit Milli Takım'ın Sırbistan ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarılırken, yerine Abdullah Yiğiter aday kadroya dahil edildi. Erdoğan Kaya'nın yerine de Serdar Saatçı aday kadroya çağırıldı.

(İHA)

Ümit Milli Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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