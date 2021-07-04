Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı
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Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı

Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı
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Ankara'da düzenlenen Ümit Kadınlar Milli Takım Seçme Müsabakalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban altın madalya, Ayşe Naz Özdemir ise bronz madalya alarak Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı.

Ankara'da düzenlenen Ümit Kadınlar Milli Takım Seçme Müsabakalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban altın madalya, Ayşe Naz Özdemir ise bronz madalya alarak Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı. 04. 07. 2021 1-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Ümit Erkek ve Kadınlar Milli Takım Seçme Müsabakaları sona erdi. 56 ilden, 306 kadın ve 397 erkek judokanın seçmelere katılım yaptığı müsabakalara Denizli Büyükşehir Belediyespor damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz, Kadınlar 57 Kg klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya, Nazlı Çoban Kadınlar 63 Kg klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya, Ayşe Naz Özdemir ise Kadınlar 48 kg klasmanında, Türkiye üçüncüsü olmayı hak kazanarak bronz madalya almaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesporlu judocular 2 birincilik ve bir üçüncülükle 56 il arasında ikincilik basamağında yer aldı. Başkan Osman Zolan'dan tebrik Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ankara'da, Denizli'yi başarı ile temsil eden sporcuları kutlayarak, "Ümit Milli Takım seçmelerinde Denizlimizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran sporcularımız Nazlı Çoban, Reyhan Oğuz ve Ayşe Naz Özdemir'e yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Denizlimiz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek" dedi. . Benzer Başlıklar

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Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı
Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı
Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı
Ümit Milli Takım Seçmeleri'nde Büyükşehir Rüzgarı

Kaynak: Habermetre

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