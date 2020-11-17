Ümit Milli Takım, Kosova'yı 3-0 yendi

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova'yı 3-0 yendi.

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova'yı 3-0 yendi. Ümit milliler bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve grubu 4'üncü sırada tamamladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada, millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu, 32'nci dakikada penaltıdan Güven Yalçın ve 64'üncü dakikada Berat Özdemir kaydetti. Halil İbrahim Dervişoğlu, Kosova ağlarına gönderdiği golle Ümit Milli Takım'da gol sayısını yediye çıkartırken, Berat Özdemir'de ay yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Melih İbrahimoğlu, Yusuf Barasi ve Erdoğan Kaya ise ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ