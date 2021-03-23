Ümit Milli Takım Hırvatistan'a gitti

Türkiye Ümit Milli Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Hırvatistan'a gitti.

Türkiye Ümit Milli Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Hırvatistan'a gitti.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını Kasımpaşa Spor Kulübü Kemerburgaz Tesisleri'nde dün gerçekleştiren milller bugün Hırvatistan'a giderek çalışmalarına maç gününe kadar Zagreb'de devam edecek. Ümit Milliler, karşılaşmanın ardından Sırbistan maçının hazırlıkları için Antalya'ya geçecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı