Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Brüksel'de sürdürdü.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Brüksel'de sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, günü çift idmanla tamamladı.
Ümit Milli Takım hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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