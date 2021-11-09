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Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Brüksel'de sürdürdü.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Brüksel'de sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, günü çift idmanla tamamladı.

Ümit Milli Takım hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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