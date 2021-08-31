Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü

Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümit Milli Takım, cuma günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ümit Milli Takım, cuma günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ümit Milli Takımı 3 Eylül Cuma günü Belçika ve 7 Eylül Salı günü İskoçya U21 Milli Takımları ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Günü çift antrenman ile geçiren Ümit Milli Takım'da akşam yapılan antrenman yoğun sis altında gerçekleştirildi. 2 Eylül'de Bursa'ya geçecek olan Ümit Milliler, Topuk Yaylası'nda yarın son antrenmanını gerçekleştirecek.

(İHA)

Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü
Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü
Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü
Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 23:06:42. #1.15#

title