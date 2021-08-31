Ümit Milli Takım hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü

Ümit Milli Takım, cuma günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ümit Milli Takım, cuma günü Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Ümit Milli Takımı 3 Eylül Cuma günü Belçika ve 7 Eylül Salı günü İskoçya U21 Milli Takımları ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Günü çift antrenman ile geçiren Ümit Milli Takım'da akşam yapılan antrenman yoğun sis altında gerçekleştirildi. 2 Eylül'de Bursa'ya geçecek olan Ümit Milliler, Topuk Yaylası'nda yarın son antrenmanını gerçekleştirecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı