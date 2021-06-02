Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi

Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini 27'nci dakikada Danyil, 81'inci dakikada Batuhan Kör kaydetti. Türkiye Ümit Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri müsabakaları öncesinde Ukrayna ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan karşılaşmaya Ümit Milliler; Berke Özer, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Erkan Eyibil, Umut Güneş, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Süer, Gökdeniz Bayrakdar ve Ali Akman ilk 11'i ile başladı. Ukrayna ise Fesiun Kiril, Kostiantyn, Maksym, Danyil, Bohdan, Dmytro, Mykhailo, Vladyslav, Arsenil, Volodymyr ve Denysi ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında milliler, pozisyon üretmekte zorlanırken Ukrayna 27'nci dakikada öne geçti. Furkan Bayır'ın hatası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Alefirenko Danyil, sol ayağıyla yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ümit Milliler, 2'nci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından daha iyi bir görüntü çizdi. Rakip kalede, oyuna sonradan dahil olan Yusuf Barasi'nin yarattığı tehlikelerden sonuç alamayan milliler, 81'inci dakikada Batuhan Kör'ün ayağından bulduğu golle skora denge getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan