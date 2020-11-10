Ümit Milli Takım, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı
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Ümit Milli Takım, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı

10.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:54

Ümit Milli Takımı, Avusturya ve Kosova ile Samsun'da oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Yılport Samsunspor Altyapı Tesislerinde başladı.

Ümit Milli Takımı, Avusturya ve Kosova ile Samsun'da oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Yılport Samsunspor Altyapı Tesislerinde başladı.

Nuri Asan Tesislerinde sağanak yağış altında yapılan antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Kafkas, AA muhabirine, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının son 2 ayağını Samsun'da oynayacaklarını hatırlattı.

Ay-yıldızlı takımın grupta iddiasının kalmadığına işaret eden Kafkas, "İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij açısından önemli maçlar. Güçlü bir oyunumuz var. Bu oyunu sürdürmek istiyoruz. Doğal olarak Avusturya ve Kosova'yı yenmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı çok iyi, günde çift idman yaparak bu maçların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Görkem Sağlam'ın sakatlığı bulunuyor. Bunun dışında bazı oyuncularımızın ufak tefek sakatlıkları var. Bu oyuncularımızda maç günü hazır olacaklar." dedi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alınmasının sevindirici olduğuna işaret eden Kafkas, "Ümit Milli Takım zaten geçiş takımıdır. Bizim için gurur vericidir. Umarım daha çok oyuncumuzu A Milli Takım'a veririz." ifadesini kullandı.

Ümit Milli Takım, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı
Ümit Milli Takım, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı
Ümit Milli Takım, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı
Ümit Milli Takım, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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