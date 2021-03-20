Ümit Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım'ın anne acısı
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Ümit Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım'ın anne acısı

20.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:59
Ümit Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım'ın anne acısı

Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Milli Takımı ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım'ın annesinin ölümü sebebiyletaziye mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Milli Takımı ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım'ın annesinin ölümü sebebiyle

taziye mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Ümit Milli Takım Antrenörü ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım'ın annesi Çiçek Yıldırım'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Çiçek Yıldırım'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Konya'da toprağa verildi. Merhume Çiçek Yıldırım'a Allah'tan rahmet; Sayın Mehmet Yıldırım, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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