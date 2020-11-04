Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

04.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:47
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova U21 milli takımları ile Samsun'da oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takımımızın 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova U21 milli takımları ile Samsun'da oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Samsun'da toplanacak.

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milliler'in Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.)Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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