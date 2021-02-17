Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu Trabzon'da kampa girdi
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Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu Trabzon'da kampa girdi

17.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:39
Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosu Trabzon'da kampa girdi

Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosunun Trabzon kampı başladı.

Ümit Milli Kadın Judo Takımı aday kadrosunun Trabzon kampı başladı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ümitler düzeyinde yaklaşık bir yıldır müsabaka ve kamp yapamayan ümit milli judocular, Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, motivasyon ve performans yönünden sporcuları formda tutmak için periyotlar halinde kamplara aldıklarını belirtti.

Başkan Huysuz, "Gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki organizasyonlara hazır olmaları yönünden ümit kadın milli takım aday kadromuzu, maçlara çıkacak düzeyde olmaları için kampa alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları doğrultusunda günde çift antrenman yapan Ümit Milli judocuların kampı, 28 Şubat'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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