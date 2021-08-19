Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalya ile tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalya ile tamamladı

Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalya ile tamamladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Letonya'nın başkenti Riga'da sona eren Ümitler Avrupa Şampiyonası'nı milli judocular bir gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Letonya'nın başkenti Riga'da sona eren Ümitler Avrupa Şampiyonası'nı milli judocular bir gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riga'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası bugün sona erdi.

Şampiyonada Türkiye, genel madalya toplamında 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Organizasyonun son gününde tatamiye çıkan kadınlar +70 kiloda Öznur Efe ile Elif Başkut repesaj müsabakalarında, erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin ise ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ebru Şallı Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalya ile tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:20:37. #1.15#

title