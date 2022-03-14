Ümit Milli Judocular Avrupa Kupası'nı 2'ncilikle tamamladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de iki gün süren Ümitler Avrupa Kupası judo müsabakalarında judo ülke sıralamasında Kadın ve erkek Ümit Milli judo takımı bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile Fransa'nın ardından ikincil sırada yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor