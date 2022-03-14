Ümit Milli Judocular Avrupa Kupası'nı 2'ncilikle tamamladı - Haberler

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Ümit Milli Judocular Avrupa Kupası'nı 2'ncilikle tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ümit Milli Judocular Avrupa Kupası'nı 2'ncilikle tamamladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de iki gün süren Ümitler Avrupa Kupası judo müsabakalarında judo ülke sıralamasında Kadın ve erkek Ümit Milli judo takımı bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile Fransa'nın ardından ikincil sırada yer aldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de iki gün süren Ümitler Avrupa Kupası judo müsabakalarında judo ülke sıralamasında Kadın ve erkek Ümit Milli judo takımı bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile Fransa'nın ardından ikincil sırada yer aldı.

Avrupa Kupası organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem altın aynı kilodaki Begümnaz Doğruyol gümüş, 44 kiloda Buse Uygun ise bronz madalya kazandılar.

Zagreb'de son gün tatamiye çıkan erkekler 73 kiloda Erman Gürgen gümüş, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu bronz madalya elde ederek Avrupa Kupası judo müsabakalarının kapanışında kürsüye çıkan isimler oldular.


- Ankara

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bronz Madalya, Hırvatistan, Milli, Judo, Spor, Haberler

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