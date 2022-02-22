Ümit Milli judocular, Avrupa Kupası hazırlıklarına başladı

SAMSUN (İHA) - Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak müsabakalar için Ümit Milli kadın judocular Burdur'da, Ümit Milli erkekler ise Samsun'da hazırlık kamplarını gerçekleştiriyor.

Ümit Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, Avrupa Kupası hazırlıkları için kamp çalışmalarına başladı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak olan müsabakalara hazırlanan milli sporcular, Samsun'da teknik kadrolar gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ümitler kategorisinde bu yılın ilk müsabakasına katılacak judocuların, iyi dereceler elde edeceklerine ve aynı zamanda tecrübelerini arttıracaklarına inandığını ifade etti.

10 Mart'a kadar sürecek hazırlık kampının ardından organizasyonda tatamiye çıkacak kadro belirlenecek ve Milli Takım kafilesi Hırvatistan'a gidecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor