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Ümit milli judocular antrenman için tatamiye çıktı

Ümitler Erkek Milli Judo Takımı, tatamide antrenmanlara başladı.

Ümit milli judocular antrenman için tatamiye çıktı
03.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:16

Ümitler Erkek Milli Judo Takımı, tatamide antrenmanlara başladı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle belirtilen kurallar çerçevesinde uzun süredir antrenman yapmayan ve normalleşme döneminde ilk etap hazırlık çalışmalarına Samsun'da başlayan Ümit Milli erkek judocular, ikinci etap antrenmanları için tatamiye çıktı.

Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak ikinci etap öncesi Kovid-19 testine giren judocular, sağlık kurallarının özellikle dikkate alındığı antrenman uygulamaları konusunda milli takım antrenörleri tarafından bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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