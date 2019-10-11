Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi

11.10.2019 23:42

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme beşinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ritzing kasabasındaki Sonnenseestadion'da oynanan müsabakada Avusturya'nın gollerini 10. dakikada Nicolas Meister, 32. dakikada Marko Raguz ve 65. dakikada Sandi Lovric kaydetti.

Ay-yıldızlılarda Abdurrahim Dursun maçın 53. dakikasında, Orkun Kökçü de 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Milliler, gruptaki altıncı maçını 19 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacak.

Kaynak: AA