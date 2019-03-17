Ümit Milli Futbol Takımı Yarın Toplanıyor

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı yarın İstanbul'da toplanarak, hazırlıklarına başlayacak.

Limak Eurasia Kavacık İstanbul Otel'de bir araya gelecek ümit milliler, ilk antrenmanı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

İstanbul'daki hazırlıklarını 20 Mart Çarşamba günü tamamlayacak milliler, karşılaşma için Arnavutluk'a gidecek.

Aday kadro

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Savunma: Mert Yılmaz (Bayern Münih 2), Murat Sağlam (Wolfsburg 2), Mert Müldür (Rapid Wien), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth 2)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (Köln 2), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz (Werder Bremen 2), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya 2), Muhammed Enes Kiprit (Wacker Innsbruck), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth 2), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Mücahit Can Akçay (Atiker Konyaspor)

İlk maç deplasmanda

Ümit Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını Arnavutluk ile deplasmanda yapacak.

Milliler, 23 Mart Cumartesi günü TSİ 21.00'de Elbasan Stadı'nda rakibine konuk olacak.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk'un ardından grupta sırasıyla Kosova, İngiltere, Avusturya ve Andorra ile karşılaşacak.

Statü

Elemelerde 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları sonunda belirlenecek. Gruplarında en yüksek puanı toplayan iki ekip, turnuvaya katılabilmek için kasım ayındaki play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA