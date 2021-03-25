Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak
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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak

25.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:08
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Başkent Zagreb'deki Kranjceviceva Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, ikinci hazırlık maçında 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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