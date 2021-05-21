Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Ukrayna ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibe sabah laktat testi uygulandı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan milliler, akşam da yaklaşık 2 saat süren idmanda Ukrayna maçı hazırlıklarına devam etti.

Milliler çalışmasını yağmur altında gerçekleştirdi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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