Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre millilerin Ukrayna maçı öncesi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmana, sakatlığı bulunan Yunus Akgün dışında aday kadrodaki tüm oyuncular katıldı.

Milliler, Ukrayna ile yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlıların kampı, Ukrayna maçının ardından sona erecek.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Emre Kaplan (Bodrumspor)

Orta saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Watford), Ali Akman (Eintracht Frankfurt)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan