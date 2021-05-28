Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva kampı devam ediyor
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva kampı devam ediyor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Riva kampı devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milliler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ümit Milli Takım'ın antrenmanlarında canlı analiz teknikleri kullanılıyor ve idman esnasında oyunculara sık sık geri bildirimler yapılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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