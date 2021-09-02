Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Belçika
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.
Bursa'daki Bitci Timsah Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Adam Farkas yönetecek.
Ümit Milli Takım, grubundaki ikinci maçını da 7 Eylül Salı günü aynı statta İskoçya ile oynayacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe)
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen).
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar