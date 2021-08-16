Ümit Milli Takımın maçları Bursa'da oynanacak
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Ümit Milli Takımın maçları Bursa'da oynanacak

Ümit Milli Takımın maçları Bursa'da oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümit Milli Takımı'nın Eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları Sakarya'dan Bursa'ya alındı.

Ümit Milli Takımı'nın Eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları Sakarya'dan Bursa'ya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Ümit Milli Takımımızın Eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının stadyumu değişti. Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu olarak açıklanan Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa Timsah Park'ta oynayacak. Ümit Milli Takım, 3 Eylül Cuma günü Belçika ile saat 20.00'de, 7 Eylül Salı günü İskoçya ile saat 19.30'da Bursa'da karşılaşacak." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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