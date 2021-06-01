Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna

Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna ile özel maçta karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan milliler, Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

Kadro

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Emre Kaplan (Bodrumspor)

Orta Saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor),Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Watford), Ali Akman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Cristiano Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:51:25. #1.14#

title