Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Ukrayna

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna ile özel maçta karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan milliler, Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

Kadro

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Emre Kaplan (Bodrumspor)

Orta Saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor),Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Watford), Ali Akman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay