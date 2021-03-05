Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu

05.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:10
Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ümit Milli Takım, Hırvatistan, Sırbistan ve Ukrayna ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

Ümit Milli Takım'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:

26 Mart Cuma:

Hırvatistan-Türkiye (Zagreb)

30 Mart Salı:

Türkiye-Sırbistan (Alanya)

2 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Ukrayna (İstanbul)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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