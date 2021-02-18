Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı
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Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı

18.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:47
Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı

Ümit Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

Ümit Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

Teknik Direktör ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde yüksek tempoda çalışan Ümit Milliler'in hazırlık kampı sabah yapılan antrenman ile tamamlandı. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, kamp süresi boyunca yoğun bir şekilde yağan karın sahadan temizlenmesinde özveri ile çalışan saha görevlilerine alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

GELECEK AY YENİDEN TOPLANACAKLARGelecek ay bir hazırlık kampı daha yapacak milliler, bu kampta iki de hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarında Alanya'da Sırbistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı sonrasında Katar'a gidecek.I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşen Ümitler, 8 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile deplasmanda oynayacak.

Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı
Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı
Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı
Ümit Milli Takımı'nın hazırlık kampı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Oktay

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