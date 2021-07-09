Ümit Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve İskoçya maçları Sakarya'da oynanacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Belçika ve İskoçya maçlarını Sakarya'da oynayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Belçika ve İskoçya maçlarını Sakarya'da oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, I Grubu'nda yer alan genç millilerin, 3 Eylül'de Belçika ve 7 Eylül'de İskoçya ile oynayacağı müsabakalara Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Karşılaşmaların başlama saatlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan