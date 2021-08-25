Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Milliler, 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'da karşılaşacak. Belçika maçı saat 20.00'de, İskoçya müsabakası ise saat 19.30'da başlayacak.

Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe).

Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).

Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor).

Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:52:18. #1.16#

title