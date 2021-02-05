Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

05.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:02
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak.

Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:

08.06.2021 Kazakistan-Türkiye

03.09.2021 Türkiye-Belçika

07.09.2021 Türkiye-İskoçya

12.11.2021 Belçika-Türkiye

16.11.2021 Türkiye-Danimarka

25.03.2022 İskoçya-Türkiye

10.06.2022 Türkiye-Kazakistan

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14.06.2022 Danimarka-Türkiye

Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Şampiyona yolu

2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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