Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik yapıldı
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik yapıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişiklik yapıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişikliğe gidildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstüründe değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. Bu değişikliğin ardından Ümit Milli Takım, eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika

7 Eylül 2021: Türkiye-İskoçya

12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye

12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye

16 Kasım 2021: Türkiye-Danimarka

25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye

10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan

14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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